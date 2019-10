De gemeente heeft toch een vergunning verleend voor het verwijderen van het orgel uit het Leeuwenbergh Gasthuis. Voorwaarde is wel dat het muziekinstrument op den duur terugkomt naar Utrecht.

Voorlopig lijkt met het verlenen van de vergunning een einde te komen aan de discussie over het orgel. Het verwijderen van het instrument maakte het nodige los, het orgel uit 1954 werd namelijk zonder vergunning uit het pand gehaald. Het gebouw uit 1567 is een Rijksmonument en het orgel had volgens de gemeente daarom niet zomaar weggehaald mogen worden.

De voormalige eigenaar van het gebouw, Stichting Vrienden van Leeuwenbergh, liet het bijzondere orgel verwijderen en verkocht kort daarna het pand voor 949.000 euro. De koper, en daarmee sinds begin 2019 de nieuwe eigenaar van het pand, is Stadsherstel Utrecht.

Zij vonden een nieuwe huurder die het gebouw zonder orgel wil gaan gebruiken. Het orgel ging ondertussen naar de Grote Kerk in Zwolle waar het een aantal jaar gebruikt gaat worden.

Er ontstond echter discussie of het orgel wel verwijderd mocht worden zonder vergunning. De voormalige en huidige eigenaar van het gebouw dachten van wel. De gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meenden van niet.

Om een juridische strijd te voorkomen zijn de partijen in overleg gegaan en is er besloten om nu alsnog een vergunning te verlenen. Dit blijkt uit antwoorden van de gemeente op vragen van D66. In die vergunning is wel de voorwaarde opgenomen dat het orgel uiteindelijk weer terug moet keren naar het Leeuwenbergh Gasthuis.