Bijna 10.000 hardlopers deden zondag mee aan de regenachtige 69e editie van de Singelloop Utrecht.

Het koningsnummer werd bij de mannen met een tijd van 28.17 gewonnen door Abraham Cheroben. Bij de vrouwen won Eva Cherono, die met 30.51 het parcoursrecord wist te vestigen.

Naast de professionals liepen ook minder gevorderden mee, waarvoor een parcours van 1 kilometer en van 2,5 kilometer was uitgestippeld.

Voor het eerst was ook aan de 5 kilometer een wedstrijdonderdeel toegevoegd. In 15.27 was het Jeroen Bakker die als eerste over de streep kwam. Bij de vrouwen was het Emma Kok die met 19.40 de snelste tijd noteerde.

Burgemeester Jan van Zanen gaf zondag het startsein voor de 10 kilometer. Dit gebeurde op de Maliebaan. De Singelloop Utrecht is de snelste en oudste stratenloop ter wereld.