De Duitse kunstenaar Gunter Demnig heeft zondag 42 zogenoemde Stolpersteinen in Utrecht gelegd. Op de stenen staan de namen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en om het leven zijn gekomen.

Demnig brengt met zijn Stolpersteinen gedenktekens aan op het trottoir voor de vroegere woonhuizen van de slachtoffers. In de Mauritsstraat vlakbij het Wilhelminapark was dat het joodse echtpaar Sigmund Louis Simons Cohen en Elisabeth Simons Cohen-Alter. Bij de plaatsing van deze twee stenen waren tientallen mensen aanwezig waaronder burgemeester Jan van Zanen.

Voorafgaand aan het leggen van de stenen hield de burgemeester een toespraak.

De Stolpersteinen worden in het Nederlands ook wel struikelsteentjes genoemd en zijn bedacht door Demnig. In heel Europa liggen ondertussen tienduizenden Stolpersteinen.

In totaal 63 stenen in Utrecht

In 2007 werden in Borne voor het eerst struikelstenen in Nederland geplaatst. De eerste stenen in Utrecht zijn op 8 april 2010 geplaatst. Na zondag liggen er in Utrecht in totaal 63 struikelsteentjes.

Twee adressen in Utrecht hebben geweigerd om de stenen voor hun huis te laten plaatsen. Hierdoor kunnen negen stenen niet worden gelegd.

Na afloop van het leggen van de stenen in de Mauritsstraat werd er stilgestaan bij de slachtoffers.

Burgemeester Jan van Zanen hield zondag een toespraak. (Foto: DUIC.nl/Bas van Zetten)