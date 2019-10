De website van de Singelloop Utrecht was zondagochtend enige tijd offline. Inmiddels is het probleem verholpen.

Zondag wordt de 69e editie van de Singelloop gelopen. Deelnemers lopen verschillende afstanden en starten op de Maliebaan of in het Wilhelminapark. De gehele route is verkeersvrij.

De Singelloop is de snelste en oudste stratenloop ter wereld. Deelnemers kunnen kiezen om 5 of 10 kilometer hard te lopen. Daarnaast zijn er ook rondes voor kinderen. Er doen in totaal zo’n 9.500 lopers mee.

Tijdens de Singelloop zijn tussen 10.00 uur en 18.00 uur verschillende wegen en fietspaden afgesloten in de stad. Via gele omleidingsborden worden alternatieve routes aangegeven. Ook zal de organisatie waar mogelijk het verkeer het parcours laten oversteken.