Bij de Utrechtse afdeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn per abuis mailadressen gelekt van ouders die met hun kind naar een jeugdarts- of verpleegkundige zijn geweest.

Dat meldt RTV Utrecht. De mailadressen waren zichtbaar in een mail met als onderwerp een tevredenheidsonderzoek over de dienstverlening van het CJG.

De gemeente laat aan weten te fout te erkennen, is te lezen bij de omroep. "Door een vergissing is er een mail verstuurd waarbij enkele mailadressen in de cc zijn gezet in plaats van de bcc. De gemeente Utrecht heeft direct daarop de melding in behandeling genomen."

De betrokken worden geïnformeerd.