Er komen negentig nieuwe sociale huurwoningen in de voormalige Victas-locatie aan de ABC-straat.

Het gebouw is gekocht door woningcoöperatie Mitros. In 2017 werd al bekend dat het gebouwencomplex getransformeerd zou worden tot woningen. Jellinek, de opvolger van het failliete Victas Verslavingszorg, vertrok in datzelfde jaar uit het pand. Het complex is momenteel antikraak verhuurd.

"Wij zijn zeer verheugd met de aankoop van dit complex", zegt Henk Peter Kip, directeur van Mitros. "Het is onze ambitie om nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen in wijken met weinig sociale huur. Met deze locatie wordt betaalbaar wonen in de sociale huur in de binnenstad van Utrecht geborgd."

In de komende periode zal Mitros de plannen voor de transformatie naar woningen verder uitwerken in overleg met gemeente en omwonenden. Vervolgens zal de vergunningenprocedure worden opgestart. De gemeente heeft al ingestemd met een transformatie.

Het pand aan de ABC-straat is ontworpen door JDdVarchitecten en in 2013 bekroond met de Rietveldprijs.