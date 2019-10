De winkeldief die op zondag 12 mei op station Utrecht Centraal een man van de trap duwde, is gearresteerd in Frankrijk. De verdachte zal vrijdag in Nederland worden voorgeleid.

Het gaat om een 35-jarige man die woonachtig is in het buitenland. Het 39-jarige slachtoffer raakte door de val zwaargewond.

De recherche gaf in juli al beelden van het voorval vrij. Op het materiaal is te zien hoe de verdachte samen met een andere man spullen stal in de Etos-vestiging op Utrecht Centraal. Het personeel betrapte de twee en ze sloegen op de vlucht.

De 35-jarige verdachte rende de trap af naar het perron en kwam daarbij in botsing met het slachtoffer. Die viel een paar meter van de trap en raakte zwaargewond aan zijn hoofd. Een traumahelikopter werd ingezet om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen.

De verdachte sprong vervolgens de trein in en stapte uit in Gouda. Hij werd later in Frankrijk opgepakt. De andere verdachte kon eerder al worden aangehouden.