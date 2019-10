Het Utrechtse college gaat in vijf gebieden in de stad een lachgasverbod instellen, maakt het college donderdagmiddag bekend. Het verbod gaat gelden voor specifieke gebieden in de wijken Lombok, Ondiep, Kanaleneiland en Overvecht.

Het verbod gaat gelden in gebieden waar veel overlast is van recreatief lachgasgebruik. In deze gebieden worden bijvoorbeeld veel lege lachgasampullen op straat gevonden of komt de verkeersveiligheid in het geding door lachgasgebruik door automobilisten.

De vijf gekozen gebieden zijn Lombok-Oost en het aangrenzende gebied tot aan de JP Coenstraat, het Wesley Sneijderpark aan de Thorbeckelaan, Kanaleneiland-Noord met winkelcentrum Rijnbaan, Overvecht-Zuid en het gebied rond de Zambesidreef in Overvecht.

De gemeente plaatst echter wel een kanttekening bij de maatregel. Omdat er geen lachgasverbod in de model-APV staat, moet er per incident een proces-verbaal worden opgemaakt en naar het Openbaar Ministerie (OM) worden gestuurd. Het OM neemt vervolgens per geval een beslissing.

De gemeente wil het lokale lachgasverbod na een jaar evalueren. Dan wordt ook bekeken of het probleem zich niet heeft verplaatst.