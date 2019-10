Het muziekfestival Le Mini Who? vindt dit jaar voor het eerst in het Cartesiusgebied plaats. Er zijn op het gratis festival op zondag 10 november ruim veertig optredens op elf verschillende locaties.

De eerste negen edities van het festival werden georganiseerd in de Breedstraatbuurt. Vorig jaar was het festival op Rotsoord en dit jaar in het Cartesiusgebied.

Deelnemende locaties zijn dB's Studio, Filmcafé, Oproer Brouwerij, De Nijverheid, De Havenloods, Buurtcentrum Oase, Brandweerkazerne Schepenbuurt, Het Hof van Cartesius, Vlampijpateliers, WAS. en Werkspoorcafé De Leckere.

Naast muziekoptredens zijn er dit jaar ook andere activiteiten. Zo maken studenten van HKU Fine Arts een expositie die te zien is in De Havenloods. Ook geeft actiegroep Extinction Rebellion een lezing over klimaatveranderingen, met daarop aansluitend een training over actievoeren tegen klimaatverandering.

Le Mini Who? is een spin-off van het grotere Utrechtse festival Le Guess Who?