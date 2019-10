De politie heeft dinsdag in totaal 21 arrestaties verricht bij de ontruiming van de kraakpanden aan de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht. De straat was de hele avond afgesloten om de ontruiming mogelijk te maken.

Alle gearresteerde krakers zitten nog vast en worden verhoord door de recherche.

De Mobiele Eenheid moest eraan te pas komen om de krakers uit de gebouwen te halen. De gebouwen op nummers 48-53 staan al geruime tijd leeg en werden ook al eerder gekraakt.

De omgeving rond de panden was vanaf ongeveer 18.10 uur volledig afgesloten door de politie. De Mobiele Eenheid haalde de krakers een voor een uit de gebouwen.

Een groep sympathisanten werd rond 18.15 uur al op straat gearresteerd. De krakers hingen meerdere spandoeken op en de uren durende actie trok veel bekijks. Alle 21 arrestanten zaten woensdagochtend om 10.30 uur nog vast.

De krakers hadden de deur gebarricadeerd en zich vastgeketend in het pand. Ook is er met ballonnen gegooid waar steentjes en stinkende vloeistoffen in zaten en een aantal krakers liep over de daken.

De krakers lieten weten het pand afgelopen weekend al gekraakt te hebben, maar daarmee dinsdag naar buiten te treden. Nadat de actievoerders dit deden, besloot de politie in overleg met justitie om te gaan ontruimen.

Eigenaar heeft vergunningen niet op orde

De vier panden aan de Burgemeester Reigerstraat staan al jaren leeg. De eigenaar is van plan de vier panden af te breken en er vier nieuwe panden en winkelruimte voor in de plaats te bouwen.

Er moet ook een parkeerkelder komen onder de panden. De eigenaar heeft de vergunningen echter niet op orde. De eigenaar was aanwezig tijdens de ontruiming, maar wil geen verdere toelichting geven.

Aanwezige omwonenden uitten veelal sympathie voor de kraakactie, omdat de panden al "zo lang verkrotten". Verschillende bewoners laten weten de opstelling van de eigenaar "zat te zijn". Hij zou de panden laten verloederen en niet in gesprek willen gaan met buurtbewoners.

Andere mensen aan het lint spreken van "veel gedoe". Sommige mensen keuren de actie goed en menen dat de gemeente de vergunningen een keer moet afgeven. Tientallen mensen bleven dinsdagavond naar de ontruiming kijken.

Actie is protest tegen huidig woonbeleid

De krakers zijn afgelopen weekend het pand binnengegaan en hebben meerdere foto's op Twitter geplaatst en gemeld dat ze in een van de gebouwen zijn. De actie is bedoeld om de krakers van woonruimte te voorzien, maar ook een "protest tegen het huidige woonbeleid".

De Wet Kraken en Leegstand is dinsdag precies negen jaar geleden ingevoerd om zowel kraken aan te pakken als leegstand tegen te gaan. Met de actie in de Burgemeester Reigerstraat bekritiseren de krakers de wet uit 2010 en het huidige voornemen om kraken harder aan te pakken.

Aanscherping van de wet

Op dit moment wordt er aan een aanscherping van de wet gewerkt. Volgens de actievoerders wordt de wet vooral gebruikt om kraken tegen te gaan, en niet de leegstand. De voorstanders van de wet menen dat pandeigenaren beter beschermd moeten worden tegen krakers.

De huidige wet zou volgens CDA en VVD niet meer voldoen. Door jurisprudentie is namelijk de situatie ontstaan dat, hoewel er een kraakverbod is, een ontruiming niet altijd zonder tussenkomst van een rechter mag plaatsvinden. Hierdoor kunnen de krakers soms weken blijven; dit is onwenselijk volgens de politici.