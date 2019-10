Het nieuwe ontwerp van het Universiteitsmuseum in Utrecht is bekendgemaakt. De instelling zou eigenlijk vanaf maart 2018 twee jaar dichtgaan voor een grondige verbouwing, maar de eerdere plannen kregen veel kritiek.

Vanwege de kritiek ging het eerdere plan niet door en moest er een nieuw plan worden gemaakt. Het nieuwe ontwerp is inmiddels klaar.

De huidige unieke gevel van het museum is ontworpen door architect Koen van Velsen en won eerder de Rietveldprijs. Volgens het Universiteitsmuseum voldoet het gebouw niet meer aan de eisen voor het huidige gebruik van het museum. Het museum is in zijn huidige vorm gebouwd met de ambitie om 25.000 bezoekers per jaar te trekken, maar vorig jaar kwamen er 75.000 mensen op af.

Op de eerdere plannen van het museum kwam kritiek. De universiteit is daarom in gesprek gegaan met verschillende belanghebbenden. Vervolgens heeft De Zwarte Hond, het architectenbureau dat verantwoordelijk is voor de vernieuwing, na overleg met de oorspronkelijke architect Koen van Velsen een aangepast ontwerp gemaakt.

In het ontwerp dat er nu ligt, blijven de gevel en het karakter van het huidige gebouw intact.

Meer ruimte voor tentoonstellingen

In het nieuwe ontwerp worden de grootste knelpunten voor het museum opgelost. Door het entreegebied uit te breiden en een deel van de huidige kantoren bij het museale deel te betrekken, komt er meer ruimte voor tentoonstellingen en faciliteiten voor de groeiende bezoekersstroom, zoals een garderobe, toiletten en een receptie.

Het Universiteitsmuseum Utrecht organiseert op 15 oktober van 17.00 tot 18.30 uur een publieksbijeenkomst over de vernieuwings- en verbouwingsplannen van het museum.