Vijf Utrechtse kinderopvangorganisaties gaan vanaf 1 januari 2020 voorschoolse educatie in de stad aanbieden. Op de voorschool verbeteren kinderen tussen 2,5 en 4 jaar hun taalvaardigheid, concentratievermogen en werken ze aan een grotere woordenschat.

Het gaat om kinderopvangorganisaties Koko, Blos, Kind & Co, Ludens en Samen Kinderopvang. Zij nemen gezamenlijk de 65 locaties en het personeel van de huidige aanbieder Spelenderwijs over.

Kinderen die baat hebben bij de voorschool kunnen bovendien zestien uur naar school in plaats van tien uur.

Het bedrag dat ouders voor de voorschool moeten betalen, zal inkomensafhankelijk zijn. Werkende ouders kunnen een gedeelte terugvragen via de kinderopvangtoeslag. Ouders zonder werk worden gecompenseerd door de gemeente Utrecht.

Wethouder Anke Klein van Onderwijs is "blij" dat het is gelukt om de voorschool toegankelijk te houden voor de gehele stad. "Door de wetswijziging is er een open speelveld ontstaan met meerdere ervaren partijen, waardoor kennis en kwaliteit gewaarborgd blijft. We gaan heel goed in de gaten houden of de kwaliteit en het bereik net zo hoog blijft als deze nu is."