De politie zette maandag een politiehelikopter in bij de achtervolging van twee verdachten van autodiefstal in de Tolsteeg in Utrecht.

Een woordvoerder van de politie zegt dat een van de twee verdachten is aangehouden. "De achtervolging was succesvol, maar de politie is nog op zoek naar een tweede verdachte aan de Opaalweg."

Meerdere agenten zochten met honden naar de tweede verdachte, maar die was maandagmiddag om 16.30 uur nog niet aangetroffen.