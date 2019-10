Op een computerwinkel in de Utrechtse wijk Zuilen is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd. De politie spreekt over meerdere daders die na het incident zijn gevlucht.

Om 3.13 uur kreeg de politie een melding binnen over ALM computers aan de C. van Maasdijkstraat.

De voorpui van het bedrijfspand was geramd met een kleine personenauto. Toen de agenten ter plaatse kwamen, stond het voertuig er nog. De daders waren op dat moment echter al gevlucht met enkele goederen. Wat zij precies hebben buitgemaakt, is niet bekend.

De achtergebleven auto is door de politie in beslag genomen. Uit onderzoek blijkt dat het voertuig eerder op zondag was gestolen in Utrecht.

Een woordvoerder van de politie meldt dat er geen gewonden zijn en dat het onderzoek in volle gang is.