Het bestrijden van de eikenprocessierups heeft de gemeente Utrecht in 2019 naar schatting 200.000 euro gekost. De plaag was afgelopen zomer drie keer zo groot als in 2018.

De eikenprocessierups veroorzaakt in de lente- en zomermaanden overlast door het afscheiden van brandharen die jeuk en klachten aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.

Ondanks de preventieve maatregelen van de gemeente waren er in juli al zevenhonderd klachten over de rups binnengekomen. In de zomer van 2018 ging het nog om driehonderd klachten.

De rups wordt preventief bestreden door eikenbomen te behandelen met het insecticide Xen Tari. Rupsennesten moeten worden weggezogen door een bestrijdingsunit.

Wachttijd voor verwijderen van rupsen is drie weken

Hoewel er in 2019 zes units actief waren in Utrecht kon de wachttijd voor het verwijderen van rupsen door het grote aantal meldingen tot drie weken oplopen.

In februari startte de gemeente ook een proef met vogelhuisjes. In 120 nestkasten moesten kool- en pimpelmezen gaan nestelen. Deze vogels zijn de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Of de komst van de vogels effect heeft gehad, is nog niet duidelijk.