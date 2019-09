De werkzaamheden op de Galecopperbrug in Utrecht leveren vanaf vrijdag vijf tot zes weken grote verkeershinder op. De brug is vanaf donderdagavond deels gesloten. Op de A12 in oostelijke richting Arnhem zal er maar een rijstrook open zijn.

Een deel van zowel het doorgaand verkeer als het bestemmingsverkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met minstens dertig minuten extra reistijd.

De werkzaamheden aan de Galecopperbrug zijn gepland vanaf donderdagavond 26 september 21.00 uur. De aannemer werkt 24 uur per dag en start op de zuidelijke brughelft op de A12-parallelrijbaan.

Na tweeënhalf tot drie weken volgen de werkzaamheden op de A12-hoofdrijbaan van de zuidbrug. Uiterlijk vrijdagochtend 8 november zijn de werkzaamheden gereed.

Rijstrook blijft open voor verkeer

Op de baan waar wordt gewerkt, blijft steeds een rijstrook open voor verkeer. Ook verwacht Rijkswaterstaat hinder op het wegennet in Utrecht en Nieuwegein in de buurt van knooppunt Oudenrijn en de Galecopperbrug. Er is geen directe hinder voor verkeer over de noordelijke brughelft.

Rijkswaterstaat zet rijstroken op de A12 Galecopperbrug af om goed en veilig aan de voegovergangen te kunnen werken. Deze stalen delen in het wegdek vormen de overgang tussen brug en vasteland.