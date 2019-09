Utrecht zet per 1 oktober scanauto's in om te controleren of parkeergeld is betaald, maakt de gemeente woensdag bekend. Automobilisten krijgen dan dus geen parkeerbon meer onder de ruitenwisser.

De scanauto scant het kenteken en controleert op die manier automatisch of het parkeergeld is betaald. Tussen het moment van scannen en de controle zit een kleine vertraging om te voorkomen dat mensen die net aan het betalen waren een boete krijgen.

De kentekens van geparkeerde auto's waarvoor geen parkeergeld is betaald, worden op het stadskantoor nogmaals gecontroleerd door een handhaver. Aan de hand van foto's van de verkeerssituatie beoordeelt de ambtenaar of een parkeerboete terecht is.

Een eventuele parkeerbon wordt binnen twee weken thuis gestuurd.

De stad Utrecht heeft in totaal vier scanauto's die zeven dagen per week door gebieden met betaald parkeren rijden.