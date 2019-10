Utrecht gaat per 1 oktober parkeerbonnen met een brief opsturen, maakt de gemeente woensdag bekend. Automobilisten krijgen dan geen parkeerbon meer onder de ruitenwisser.

In Utrecht rijden vier scanauto's rond die controleren of parkeergeld is betaald. De scanauto maakt een scan van het kenteken en foto's van de situatie en daarna volgt een automatische controle via het Nationaal Parkeer Register of parkeergeld betaald is.

Als dat niet het geval is volgt nog een controle op het stadskantoor en daarna wordt een 'naheffingsaanslag' verstuurd.

Een eventuele parkeerbon wordt binnen twee weken thuis gestuurd. Als er drie of meer parkeerbonnen niet worden betaald is het ook mogelijk dat er een wielklem wordt geplaatst.

De stad Utrecht heeft in totaal vier scanauto's die zeven dagen per week door gebieden met betaald parkeren rijden.