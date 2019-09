Juwelier Nawar aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht gaat stoppen. De juwelier werd in korte tijd drie keer beschoten en moest twee keer gedwongen de deuren sluiten.

Woensdag meldt de eigenaar van de zaak te stoppen. "We moeten kijken hoe het nu verder zal gaan, maar ik kan het niet betalen om weer vijf weken te sluiten. Er is geen oplossing, dus we gaan kijken hoe we onder de contracten uit kunnen komen. Dat zal niet zomaar één, twee, drie lukken, maar het kan niet anders."

De juwelier moest op last van de burgemeester de deuren voor de tweede keer dit jaar minimaal vijf weken dichthouden. Na elke beschieting is de politie een onderzoek gestart, maar tot zover tast de politie nog in het duister.

"Mede daarom blijft het risico op nieuwe verstoring van de openbare orde groot", meldde een woordvoerder van de gemeente Utrecht eerder.

De eigenaar van de juwelierszaak liet eerder aan DUIC weten dat hij niet wist waarom zij beschoten werden. "Nu zijn wij er dubbel de dupe van."