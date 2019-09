Bij winkelcentrum Overvecht aan de Seinedreef is in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak gepleegd bij de Rabobank. De politie meldt op Twitter dat een persoon is aangehouden.

Socialemediagebruikers schreven dat zij om 6.00 uur luide knallen hoorden in het centrum. Bij sommigen zouden ruiten in hun woning hebben getrild.

Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en of de politie nog andere verdachten zoekt.