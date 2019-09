De gemeente Utrecht moet 6,5 miljoen euro bezuinigen door tegenvallende uitgaven van het Rijk, maakt de gemeente donderdag bekend tijdens de presentatie van de begroting voor 2020.

Het stadsbestuur, dat anderhalf jaar geleden aantrad, had in principe voldoende geld om de begroting rond te krijgen. Nu de rijksuitgaven lager blijken uit te vallen, moet er dus 6,5 miljoen euro bezuinigd worden.

"Het Rijk is traditioneel de meest onzekere factor in de begroting van onze gemeente. Maar de optelsom van negatieve effecten waar we nu mee te maken hebben, maakt het wel heel ingewikkeld", zegt wethouder Anke Klein.

Geen radicale koerswijzigingen

Vanuit de oppositie wordt verontwaardigd gereageerd op de tegenvallende rijksuitgaven, terwijl de partijen die deelnemen aan het college juist een stuk milder reageren.

Zo zegt Jony Ferket van D66 dat broodnodige investeringen in het onderwijs niet onder druk staan en stelt Heleen de Boer van GroenLinks dat Utrecht niet de enige Nederlandse gemeente is die zal moeten gaan bezuinigen.

De begroting leidt volgens wethouder Klein niet tot radicale koerswijzigingen. "We hebben met name gekeken naar de exploitatiebegroting van de gemeente. Wat kan slimme en wat kunnen we versoberen?"