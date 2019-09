Utrecht krijgt drie extra flitspalen om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Twee flitspalen komen in Kanaleneiland te staan en één in Overvecht.

De komst van de drie nieuwe flitspalen brengt het totale aantal in Utrecht op negen. De palen in Kanaleneiland komen op de Beneluxlaan bij de kruising met de Van Heuven Goedhartlaan en op de Beneluxlaan ter hoogte van de Bernadottelaan. In Overvecht gaat het om de aansluiting van de Humberdreef op de Einsteindreef.

Op deze plekken wordt volgens de gemeente relatief vaak door rood gereden en te hard gereden. De gemeente is nog met de politie in gesprek over maatregelen op de Waterlinieweg, waar de maximumsnelheid ook vaak wordt overschreden.

Naast de flitspalen zet de gemeente ook snelheidsdisplays in om te voorkomen dat automobilisten te hard rijden.