Volgens de gemeente kunnen de drie Utrechtse roeiverenigingen gebruik blijven maken van het Merwedekanaal tijdens de werkzaamheden rond de Nelson Mandelabrug. De gemeente heeft hiervoor een aantal maatregelen getroffen.

De drie Utrechtse roeiverenigingen Triton, Orca en Viking deden eerder al hun beklag over de afsluiting. Zij eisten een vergoeding van 300.000 euro van de gemeente. Na de ontstane commotie vroegen zes oppositiepartijen opheldering aan het college.

De roeiers maken gebruik van het Merwedekanaal vanaf de Driewerf tot aan de Muntbrug, een afstand van 3,5 kilometer. De Nelson Mandelabrug ligt op 2,5 kilometer afstand van de Driewerf. Wanneer het water onder deze brug wordt afgesloten, verliezen de roeiers een kilometer aan roeiwater.

Het gemeentebestuur zegt dat er op verschillende manieren rekening is gehouden met de roeiverenigingen. Zo is er tijdens de werkzaamheden één bruggat van 10 meter breed beschikbaar voor vaarverkeer en wanneer het gat dicht moet is dit van korte duur.

De clubs zien het minder rooskleurig in. Ross Goorden, voorzitter AUSR Orca zei eerder: "We verwachten dat er vanaf eind november voor ongeveer vijf of zes maanden helemaal geen doorvaart mogelijk is en dat het daarna voor ongeveer dezelfde periode te onveilig is om te varen. De breedte van de doorvaart is daarna namelijk te smal."

Maatregelen door de gemeente

De gemeente zegt over de breedte nog in gesprek te zijn met de roeiers. Andere genoemde maatregelen zijn onder andere het plaatsen van webcams en verkeersregelaars op de brug. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat er tijdens drukke periodes geen obstakels zoals pontons op het Merwedekanaal liggen.

Tijdens wedstrijd- en introductieperiodes van de roeiverenigingen wordt het Kanaal over de volle breedte beschikbaar voor de roeiers. "Eventuele obstakels in en om het water zijn goed verlicht", zegt de gemeente.