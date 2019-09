Juwelier Nawar aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht moet op last van de burgemeester de deuren voor minimaal vijf weken dichthouden. Het pand werd in de nacht van zondag op maandag voor de derde keer in korte tijd beschoten.

De politie is na de beschieting een onderzoek gestart, maar tast nog in het duister. "Mede daarom blijft het risico op nieuwe verstoring van de openbare orde groot", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Burgemeester Jan van Zanen heeft in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) besloten de juwelier aan de Amsterdamsestraatweg per direct te sluiten. In de komende vijf weken doet de politie onderzoek en wordt besloten of de onderneming weer open kan.

In juli van dit jaar werd Nawar al twee keer beschoten. Na die incidenten werd ook besloten dat de juwelier vijf weken dicht moest.