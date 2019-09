Het Utrechtse biermerk vandeStreek opent een eigen proeflokaal bij de brouwerij in Overvecht.

"Al sinds we in 2017 de brouwerij in Overvecht openden, hebben we plannen om in dit pand ook horeca te bedrijven", aldus Ronald van de Streek, een van de twee broers die de brouwerij oprichtte.

Het proeflokaal is op vrij- en zaterdagen geopend vanaf het openingsweekend op 11 en 12 oktober. Beide dagen is er een XXL-spelletjeshoek, zijn er dj's en kunnen bezoekers collectief een nieuw vandeStreek-etiket ontwerpen.

De brouwerij van de broers opende in 2017 zijn deuren in Overvecht-Noord. Elke zaterdag worden rondleidingen gegeven.