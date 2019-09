Juwelier Nawar aan de Amsterdamsestraatweg is in de nacht van zondag op maandag rond 1.30 uur voor de derde keer in korte tijd beschoten. In de ruit zitten vijf kogelgaten.

De Amsterdamsestraatweg was enige tijd afgesloten voor onderzoek, maar is inmiddels weer open.

De juwelier moest afgelopen zomer vijf weken de deuren sluiten nadat er twee keer in één week op de gevel werd geschoten.

De politie was naar aanleiding van de tweede schietpartij op zoek naar een man in donkere kleding op een fiets. De man zou over de Amsterdamsestraatweg naar Maarssen zijn gefietst en op camerabeelden te zien zijn geweest.