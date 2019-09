De Utrechtse fracties van D66 en GroenLinks willen dat de snorfiets in Utrecht van het fietspad verdwijnt, nu blijkt dat het aantal ongelukken met snorfietsen in Amsterdam is gedaald.

De fracties willen van het college weten of de informatie uit de hoofdstad doorslaggevend is om de maatregel in Utrecht in te voeren.

Volgens de Amsterdamse verkeerswethouder vonden tussen april en augustus tien ernstige ongevallen plaats waarbij een snorfiets betrokken was. In dezelfde periode een jaar eerder vonden maar liefst 53 ernstige ongelukken met een snorfiets plaats.

D66 en GroenLinks willen dan ook van het college weten hoeveel ongelukken nu Utrecht gebeuren waarbij een snorfiets is betrokken.

De gemeente wil al langer af van de snorfiets tussen de fietsers. De brommers zouden geluidshinder, overlast door uitstoot en gevaarlijke situaties opleveren.

Hoewel Utrecht ook heeft aangekondigd om de regel in te voeren, verloopt dit niet voorspoedig. In oktober 2018 gaf de gemeente aan dat de maatregel in mei 2019 in werking zou treden. Dit ging echter niet door.

Voor de zomer had de gemeente nog geen plan liggen waar alle partijen het mee eens waren. Na de zomer zou er een nieuw voorstel worden gedaan. Dat is nog niet gebeurd.