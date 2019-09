Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt zondagavond om 20.00 uur Spaanse muziek op het carillon van de Domtoren. Rond deze tijd zullen de renners van de Vuelta in Madrid finishen.

De Ronde van Spanje start volgend jaar op vrijdag 14 augustus in Utrecht met een ploegentijdrit. De tweede en derde etappe zijn op 15 en 16 augustus, waarbij het peloton door de provincies Utrecht en Noord-Brabant fietst.

De organisatie van deze eerste etappes van de Ronde van Spanje is in handen van Utrecht, Breda en Den Bosch en de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Daarom klinkt zondagavond niet alleen vanaf de Domtoren Spaanse muziek, maar ook vanaf de Grote Toren van Breda en de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Het parcours van de Vuelta is ook al bekend. Na een etappe van de Giro d'Italia in 2010 en de start van de Tour de France in 2015 is dit de derde grote wielerwedstrijd die naar Utrecht komt.