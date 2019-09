De politie heeft van 2014 tot en met 1 mei 2019 in 472 Utrechtse woningen en bedrijfspanden drugs opgeruimd, laat burgemeester Jan van Zanen vrijdag weten.

Van Zanen maakt de cijfers bekend om verdere uitleg te geven over het sluiten van panden na drugsvondsten. De afgelopen jaren is de werkwijze van de politie en gemeente daarin veranderd.

In het verleden kreeg de gemeente af en toe bericht van zo'n drugsvondst. Tegenwoordig is de samenwerking intensiever en vindt er telkens overleg plaats over de sluiting van een pand en of de gemeente ook een inspectie moet uitvoeren.

Het aantal ruimingen heeft sinds 2014 tot 89 woningsluitingen geleid, een stijging ten opzichte van de periode daarvoor. In tien gevallen was er sprake van daadwerkelijke bewoning, vijf sluitingen zijn aangevochten bij de rechter. De rechter oordeelde in al deze vijf zaken dat de sluiting terecht was.

De burgemeester benadrukt dat elke situatie om maatwerk vraagt en dat het sluiten van panden vooral draait om de veiligheid en niet alleen om de vondst van de drugs. Er zijn meerdere redenen voor het sluiten van een pand, waaronder zorgen over de openbare orde.