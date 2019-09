Utrecht

Michiel Huisman naar wintereditie van Dutch Comic Con in Utrecht

Michiel Huisman, die woonachtig is in de Verenigde Staten en daar inmiddels ook een carrière heeft opgebouwd, zal weer terugkeren naar Nederland. De Games of Thrones-acteur is op 23 en 24 november te gast op de Nederlandse editie van het evenement Heroes Dutch Comic Con in de Jaarbeurs te Utrecht.