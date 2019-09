Binnenland Ook chroom-6 aangetroffen in verf van Utrechtse trams In de verflaag van de tramstellen van Regiotram Utrecht is de gevaarlijke stof chroom-6 aangetroffen, maakt de provincie Utrecht maandag bekend. Vorige week werd de stof ook al aangetroffen in de verflaag van Haagse trams en bij de werkplaats van de Amsterdamse vervoerder GVB.