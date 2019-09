In de eerste week dat de nieuwe leerlingenvervoerder in Utrecht actief is, zijn 110 klachten binnengekomen. De meeste van deze klachten hadden betrekking op kinderen die niet werden opgehaald, te laat werden opgehaald of de manier waarop de chauffeurs zich voorstelden.

Vanaf dit schooljaar is Willemsen de Koning de nieuwe vervoerder voor zo'n 850 kinderen in Utrecht die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

De gemeente laat weten de situatie zeer onwenselijk te vinden. De problemen zouden vooral ontstaan doordat er te weinig goede chauffeurs zijn. De gemeente is in overleg met Willemsen de Koning om de problemen op te lossen. In de tussentijd zijn er al extra medewerkers ingezet en worden er externe chauffeurs ingehuurd.

De gemeente waarschuwt echter voor aanhoudende problemen. "Gezien de huidige situatie is het helaas niet te voorkomen dat het de komende drie à vier weken op een aantal routes onrustig blijft."