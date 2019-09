De renovatie van het winkelcentrum en kantorencomplex De Planeet in Utrecht start deze maand. Het gebouw gaat House Modernes heten, een verwijzing naar het warenhuis Galeries Modernes, dat tot 1981 op de locatie zat.

De ingrijpende renovatie en verduurzaming van het gebouw start deze maand in opdracht van eigenaar Syntrus Achmea. Voor de veiligheid van de omgeving worden hekken geplaatst om het bouwterrein en wordt het gebouw helemaal ingepakt.

De twee bouwketen komen op palen 'boven' de Oudegracht te staan en op het dak van het gebouw wordt een bouwkraan geplaatst.

In oktober beginnen de sloopwerkzaamheden met het verwijderen van niet-constructieve delen in het gebouw, zoals balies, deuren en plafondplaten. In december volgt het weghalen van wanden en vloeren. Naar verwachting zijn de sloopwerkzaamheden in het tweede kwartaal van 2020 gereed.

Syntrus Achmea kondigde eind vorig jaar de renovatie aan. De gevel van het pand gaat in de stijl van het naoorlogse Galeries Modernes hersteld worden.

De begane grond en eerste verdieping van het gebouw aan de Lange Viestraat behouden hun winkelfunctie. Op de tweede tot zesde verdieping komt er ruimte voor kantoren. Syntrus Achmea is van plan in de kelder een openbare fietsenstalling te bouwen. Ook is er ruimte voor horeca of retail aan de kade in het souterrain.

De oplevering staat begin 2021 gepland.