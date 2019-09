Het poolcentrum Le Pacha aan de Bemuurde Weerd Oostzijde in Utrecht is op last van burgemeester Jan van Zanen gesloten. Via een speciale computer, een zogeheten cash center, konden bezoekers met grote bedragen illegaal gokken.

Een cash center is een soort gokzuil waar deelnemers geld in kunnen storten om vervolgens te gokken op bijvoorbeeld sportwedstrijden. Het gokzuil werd vorig jaar al tijdens een grote landelijke actie gevonden in het poolcentrum. Door gerechtelijke procedures moest Le Pacha vorige week pas echt de deuren sluiten.

Op 28 maart zijn deze cash centers tijdens een landelijke actie op tientallen locaties in Nederland in beslag genomen door de Kansspelautoriteit (Ksa). In Utrecht stonden deze machines op elf locaties. Het ging daarbij om horecabedrijven, smartshops en een stichting.

De burgemeester heeft toen besloten de panden, waar zo'n cash center stond, te sluiten of de verleende vergunningen in te trekken. Twee van deze locaties zijn destijds direct gesloten vanwege aanvullende geconstateerde misstanden, zoals drugshandel.

De overige negen locaties zijn in de daarop volgende periode allemaal door de burgemeester gesloten vanwege de aanwezigheid van het cash center. Volgens de burgemeester brengen deze machines een risico met zich mee voor de veiligheid en openbare orde.

De sluitingen zijn getoetst door de rechter, alle elf sluitingen zijn door de rechter in stand gelaten.