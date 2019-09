De brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt voor een brand in de machinekamer van een schip dat aan de Gelderlantlaan in Utrecht ligt. De brand was snel onder controle.

Volgens Veiligheidsregio Midden-Nederland woedde de brand in een generator in de machinekamer. Het is nog niet bekend hoe deze is ontstaan.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is.