De gemeente Utrecht wil 3,55 miljoen euro investeren in de nieuwe plek voor film- en beeldcultuur. Het concept moet in de huidige Central Studios aan de Gietijzerstraat in het Werkspoorkwartier komen en De Machinerie gaan heten.

Het moet een nieuwe en innovatieve plek voor makers, professionals, studenten en liefhebbers op gebied van film en beeldcultuur in Utrecht worden. Het college wil 3,55 miljoen euro steken in het plan.

Eerder werd al bekend dat Filmtheater 't Hoogt samen met anderen een 'culturele hotspot' wil creëren waar bewegend beeld en audiovisuele technologie centraal staat. Het college heeft de raad gevraagd een investeringsbijdrage te leveren zodat de betrokken partijen dit vernieuwende concept samen kunnen realiseren.

Verschillende partijen moeten samenkomen in het concept. Zo komt 't Hoogt, in een vernieuwde vorm, in het pand samen met het Nederlands Film Festival (NFF), Fotodok en De Maakruimte. Daarnaast komt er ook een rol voor de HKU en andere creatieve opleidingen. Central Studios zal als grote evenementenlocatie stoppen te bestaan.

Cultuurwethouder blij met ontwikkeling

Cultuurwethouder Anke Klein is blij met de ontwikkeling. "Talentvolle makers van films, games en interactieve installaties verdienen een plek in onze stad. We zijn heel blij dat de ontwikkelaar van de Werkspoorkathedraal (EWU), ons en de film- en beeldcultuursector deze mogelijkheid biedt", aldus Klein.

De gemeenteraad kan besluiten over de investeringsbijdrage van de gemeente. Vanaf eind 2021 zou De Machinerie kunnen openen.