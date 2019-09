Binnenland Gökmen T. over aanslag tram Utrecht: 'Ik deed dit voor mijn geloof' Gökmen T., de man die op 18 maart dit jaar het vuur opende in een tram in Utrecht heeft verklaard dit gedaan te hebben vanwege zijn geloof. Dat is maandag duidelijk geworden op de eerste niet-inhoudelijke zitting tegen de 37-jarige man voor de rechtbank in Utrecht.