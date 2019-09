Decathlon opent op 16 oktober een sportwinkel aan het Vredenburg. De Franse keten komt in het voormalige pand van C&A, dat momenteel volledig gerenoveerd wordt.

Het gebouw op de hoek van het Vredenburg en de Sint-Jacobsstraat in Utrecht is de afgelopen maanden onder handen genomen. De volledige gevel is gerenoveerd en ook de binnenkant is aangepast voor de nieuwe huurder.

In het verleden zat in het pand aan het Vredenburg een vestiging van C&A. Ook de traverse vanuit de Bijenkorf liep naar dit pand. Deze loopbrug werd in 2016 gesloopt, waarna ook de Bijenkorf een opknapbeurt kreeg. C&A sloot in 2017 de deuren.

Vorig jaar november opende de Decathlon ook een vestiging in Leidsche Rijn, in winkelcentrum The Wall.