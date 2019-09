De gemeente gaat extra veiligheidscamera's inzetten in de Utrechtse wijk Lombok. Het gaat om drie flexibele camera's die tijdelijk in de omgeving van de J.P. Coenstraat komen te staan. De camera's komen er na een toename van het aantal meldingen van jongeren- en drugsoverlast.

Utrecht heeft een aantal flexibele camera's die iedere drie tot zes maanden op een andere locatie in de stad worden ingezet. De camera's zijn volgens de gemeente op dit moment nodig in Lombok. In de buurt zou er namelijk een hoog gevoel van onveiligheid heersen en een toename van criminaliteit zijn.

Met de flexibele camera's moet de drugsgerelateerde overlast en criminaliteit van dealers en gebruikers aangepakt worden. Ook zou de overlast van jongeren moeten verminderen.

De gemeente heeft, naast de camera's, al eerder een breder pakket met maatregelen aangekondigd om de situatie in de wijk te verbeteren.

De camera's blijven in ieder geval tot eind november in Lombok. De flexibele camera's stonden eerder in de buurt van de Gagelhof in Overvecht. Daar zijn de tijdelijke camera's vervangen voor vast cameratoezicht.