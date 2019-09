De politie Utrecht heeft tijdens een controle op de Beneluxlaan een motorrijder beboet die 163 kilometer per uur reed. Op deze weg is 50 kilometer per uur toegestaan.

De politie hield vorige week een lasercontrole op de Beneluxlaan. Een 29-jarige motorrijder uit Utrecht passeerde de agenten vervolgens met 163 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur is toegestaan.

Als verklaring gaf de man dat hij zijn motor "even wilde opendraaien". De man krijgt een hoge boete en een ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook is zijn motor in beslag genomen.

Motorrijder twee keer staande gehouden

De motorrijder was niet de enige persoon die te hard reed tijdens de controle. Een 23-jarige man uit Utrecht werd staande gehouden nadat hij 107 kilometer per uur reed zonder geldig rijbewijs. De man kreeg een boete voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs en voor de hoge snelheid.

Dezelfde man reed later, op precies dezelfde locatie, op een motorfiets langs de lasergun. Hij werd na een korte achtervolging opnieuw aangehouden. Zijn motorfiets werd in beslag genomen.

Het Openbaar Ministerie buigt zich over de verdere straf voor deze man.