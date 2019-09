De gemeente Utrecht benadrukt het belang van deelname aan het landelijke wietexperiment. Eerder deze week besloot Den Haag dat Utrecht niet mee mocht doen aan de proef.

De reden dat Utrecht is uitgesloten is omdat niet alle coffeeshops in de stad willen meedoen aan het experiment. De gemeente gaf eerder al aan dat zoiets lastig voor elkaar te krijgen is in een grote stad.

De gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Den Haag lieten eerder al weten geen interesse te hebben om mee te doen aan het experiment. Nu Utrecht ook is uitgesloten doet dus géén van de grote vier Nederlandse steden mee.

De adviescommissie van het wietexperiment heeft gezegd dat deelname van ten minste een van de G4-gemeentes een beter resultaat oplevert. "De komende periode zullen wij dan ook gebruiken om het belang van de deelname van Utrecht aan het experiment onder de aandacht te brengen van de Eerste Kamer", zegt wethouder Victor Everhardt.

Het wietexperiment is een proef van vier jaar. In die periode wordt de wietteelt in de deelnemende gemeentes gereguleerd. Hiermee wordt gekeken of de overlast en de criminaliteit rond de productie van wiet afneemt.