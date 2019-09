Opnieuw is een geparkeerde auto het water in gerold vanaf de Louis Armstronglaan in Terwijde. Meerdere hulpdiensten rukten vrijdagavond rond 21.15 uur uit voor het te water geraakte voertuig.

Onderzoek wees uit dat er niemand in de auto zat. De politie wist de eigenaar te achterhalen en na een gesprek bleek dat het voertuig niet op de handrem stond en daardoor de sloot in is gerold.

Eind 2017 en begin 2018 rolden er ook al twee geparkeerde auto's het water bij de Louis Armstronglaan in. Ook toen waren de eigenaren vergeten de handrem te gebruiken.

Na het tweede incident verzocht de politie de gemeente via sociale media iets aan de situatie te doen. Of er in de tussentijd maatregelen zijn genomen, is niet bekend.