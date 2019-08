Er komen tijdelijk vijftien extra bedden voor daklozen bij De Stadsbrug aan de Koningin Wilhelminalaan. De bedden blijven acht weken staan. Dat maakt de gemeente vrijdag bekend.

Sinds begin augustus is er niet meer voldoende plek in de daklozenopvang. Hierdoor moesten mensen worden geweigerd die wel recht hebben op een plek in de nachtopvang.

"Dat is een onwenselijke situatie", zegt wethouder Maarten van Ooijen van de ChristenUnie. "Daarom komen we nu met deze oplossing voor de korte termijn. Tegelijkertijd gaan we in overleg met de betrokken organisaties zoals de Tussenvoorziening en het Leger des Heils om te kijken wat de oorzaken zijn van het tekort en hoe dit kan worden opgelost."

In Utrecht zijn vanaf maandag 103 bedden beschikbaar voor daklozen, inclusief die bij de Stadsbrug. Daarnaast zijn er voor de eerste opvang en intake vijftien instroombedden bij Herstart aan de Nieuwegracht.