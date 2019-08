De drie Utrechtse roeiverenigingen Triton, Orca en Viking hebben de gemeente donderdagavond een brief gestuurd met het verzoek 300.000 euro over te maken omdat ze maandenlang het Merwedekanaal niet zouden kunnen gebruiken om te trainen. Door grote verbouwingen rondom het kanaal wordt de doorvaart belemmerd.

De besturen van de roeiverenigingen zijn in crisisberaad vanwege de langdurige afsluiting van het Merwedekanaal. Door werkzaamheden bij de Nelson Mandelabrug en de nieuw aan te leggen expeditiebrug voor de Jaarbeurs zouden de roeiers niet meer kunnen trainen. Volgens de clubs is de doorvaart voor maanden gestremd.

"We verwachten dat er vanaf eind november voor ongeveer vijf of zes maanden helemaal geen doorvaart mogelijk is en dat het daarna voor ongeveer dezelfde periode te onveilig is om te varen", vertelt Ross Goorden, voorzitter van AUSR Orca. "De breedte van de doorvaart is daarna namelijk te smal."

'Roeisport staat zonder compensatie stil'

De roeiers vragen daarom een compensatie van 300.000 euro. Dit bedrag is nodig voor trainingskampen, het extra wegslepen van pontons in de weekenden en het vervoer van roeiers en wedstrijdboten naar alternatieve locaties.

"We maken ons ernstige zorgen over de veiligheid op het water en staan met onze rug tegen de muur", vult Nieske Castelein, voorzitter URV Viking aan. "Zonder compenserende maatregelen van het college staat de roeisport stil in Utrecht."

Bijna jaar geen roeisport mogelijk

Goorden laat weten dat ze het trainingswater niet huren van de gemeente: "Het is gewoon openbaar vaarwater dus we begrijpen dat er af en toe werkzaamheden moeten gebeuren. Maar nu is er zonder goed overleg bijna een jaar geen roeisport op deze plek mogelijk."

Het water van het Merwedekanaal dat gebruikt wordt om te zwemmen, het varen met bootjes en de roeiers is al langer punt van discussie. De roeiverenigingen vinden de trainingsfaciliteiten al jaren onder de maat en zien graag alternatief trainingswater ergens in de stad.

De gemeente beraad zich op dit moment op een reactie.