De muurschildering in Overvecht was al vanuit heel veel hoeken in de stad te zien, maar donderdag is het kunstwerk officieel onthuld door burgemeester Jan van Zanen. Samen met de makers van De Strakke Hand ondertekende hij het werk.

Het is een van de bijzonderste muurschilderingen van Utrecht. Op een flat van woningcorporatie Portaal in Overvecht is een schildering aangebracht van Abraham Bloemaert, met een totale hoogte van 30,5 meter.

Vandaag heeft burgemeester Jan van Zanen, onder het toeziend oog van tientallen aanwezigen, de muurschildering officieel onthuld. Samen met Michiel Meulemans van De Strakke Hand ondertekende hij het werk.

"Er zijn van die plekken in ons mooie Utrecht, die kun je niet over het hoofd zien. De Domtoren, het grote ov-knooppunt, nijntje, de enorme fietsenstalling en nu ook deze muurschildering," aldus de burgemeester.

Het handgeschilderde werk aan de Dorbeendreef toont De Fluitspeler uit 1621 en is het slotstuk in de serie muurschilderingen van de Utrechtse Caravaggisten gemaakt door De Strakke Hand.

Van Zanen: "Na De Luitspeler aan de Spaaklaan en De Slapende Mars aan het Westplein hebben de schilders van De Strakke Hand ook hier een waar meesterwerk afgeleverd. Het werk is maar liefst 800 keer zo groot als het origineel. Het maakt niet alleen indruk door de omvang, maar ook door de dromerige blik, het kleurgebruik en het spannende spel van licht en donker."