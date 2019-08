De expositie Utrecht, Caravaggio en Europa is genomineerd voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs en maakt kans op de titel beste tentoonstelling van het jaar.

In het Centraal Museum in Utrecht waren onder meer schilderijen te zien van Hendrick ter Brugghen, Dirck van Baburen en Gerard van Honthorst. De werken werden getoond samen met andere Europese navolgers van Caravaggio en enkele topstukken van Caravaggio zelf.

In totaal zijn tien tentoonstellingen genomineerd voor de titel. Het gaat om tentoonstellingen die te bezoeken waren tussen augustus vorig jaar en juli dit jaar.

De selectie werd gedaan door een vakjury, het publiek kiest de winnaar. Het is mogelijk om tot 1 oktober te stemmen. Andere genomineerden zijn onder meer Hockney-Van Gogh in het Van Gogh Museum in Amsterdam, Escher op Reis in het Fries Museum in Leeuwarden en Iran, Bakermat van de beschaving in het Drents Museum in Assen.

De winnaar van de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs wordt vrijdag 18 oktober bekendgemaakt en ontvangt 10.000 euro.