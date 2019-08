De populariteit van zogenaamde speed pedelecs, extra snelle elektrische fietsen, is in de provincie Utrecht het grootst. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

Speed pedelecs zijn elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur en daarmee een stuk sneller zijn dan gewone elektrische fietsen. De fietsen gelden sinds vorig jaar als bromfiets voor de wet.

De meeste van deze elektrische fietsen stonden op 1 juli 2019 geregistreerd in de provincie Utrecht, aldus het CBS. Het gaat om 1.909 speed pedelecs. In de afgelopen twee jaar is het aantal met 86 procent gestegen.

In juli 2017 reden er in totaal ruim 10.600 speed pedelecs op de Nederlandse wegen. Op 1 juli van dit jaar telde ons land bijna 17.200 van dergelijke extra snelle elektrische fietsen; een toename van bijna 62 procent in vergelijking met twee jaar eerder.