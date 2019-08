Geld 'Bespaar op begraven en cremeren, want het is een hoop geld' As zelf uitstrooien kost niets, een urn is prijzig. Wie wil besparen kan ook rouwkaarten digitaal versturen, en de overledene alleen het crematorium in laten gaan scheelt honderden euro's. "Soms willen families niets horen over geld, maar voor veel mensen is dit nu eenmaal een enorme kostenpost", zegt uitvaartverzorger Ellen Somsen.