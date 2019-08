Schilders hebben op een flat in de Utrechtse wijk Overvecht een grote muurschildering aangebracht van kunstenaar Abraham Bloemaert. Het handgeschilderde werk, met een totale hoogte van 30,5 meter, is het slotstuk in een serie muurschilderingen van de Utrechtse caravaggisten, gemaakt door De Strakke Hand.

De schildering toont De Fluitspeler, waarvan het origineel in 1621 is geschilderd door Bloemaert. Het kunstwerk is in het bezit van het Centraal Museum.

Het werk is voor de makers van De Strakke Hand het slotstuk in een serie van drie werken. Eerder maakten ze al schilderingen van het kunstwerk De Slapende Mars aan het Westplein en De Luitspeler in Kanaleneiland.

De werken zijn gemaakt in samenwerking met het Centraal Museum en Utrecht Marketing. De serie heeft de titel Geef Utrechtse Meesters een gezicht. Het kunstwerk wordt donderdag officieel onthuld door burgemeester van Utrecht Jan van Zanen.

De schildering van De Slapende Mars op het Westplein. (Foto: DUIC.nl/Robert Oosterbroek)