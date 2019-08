Voetbal FC Utrecht laat koppositie liggen tegen VVV, ook Sparta geen koploper FC Utrecht heeft zondag verzuimd de koppositie in de Eredivisie te pakken. In eigen huis verloren de Domstedelingen tegen de verhouding in van VVV-Venlo (1-2). Ook Sparta Rotterdam liet na zich bovenaan de ranglijst te nestelen, door een 2-2-gelijkspel op bezoek bij PEC Zwolle.